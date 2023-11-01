"الشيوخ" الأمريكي يصادق على تعيين جاك لو سفيراً في إسرائيل
صادق مجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء، على تعيين جاك لو سفيراً للولايات المتّحدة في إسرائيل، المنصب الشاغر منذ أشهر عدّة في بلد يخوض منذ أسابيع حرباً ضدّ حركة حماس.
وصوّت مجلس الشيوخ لصالح لو بأغلبية 53 صوتاً مقابل 43 صوت، على أساس حزبي إلى حد بعيد، إذ دعم زملاء بايدن الديمقراطيون لو بينما عارضه معظم الجمهوريين.
وكان لو يحتاج فقط إلى أغلبية بسيطة في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو لينال التصديق.
وعلى الرّغم من أنّ إسرائيل حليف رئيسي للولايات المتّحدة إلا أنّ منصب السفير الأمريكي في إسرائيل شاغر منذ عودة السفير السابق توماس نايدز إلى واشنطن في تمّوز/يوليو.
والسفير الجديد يهودي متديّن يبلغ من العمر 68 عاماً وتخرّج من جامعة هارفرد وسبق له أن شغل منصب وزير الخزانة من 2013 وحتى 2017 في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما.
وانتقد الجمهوريون لو بشدة بسبب الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 الذي تم التوصل إليه، إذ انتقدوا عمله على تنفيذ الاتفاق مع دولة تعتبر عدواً لدوداً لإسرائيل.
والثلاثاء، حضّ رئيس لجنة الشؤون الخارجية بن كاردن زملاءه في مجلس الشيوخ على المصادقة على تعيينه بدون تأخير.
وقال: "لا يمكننا تحمّل تأخير الأمور في وقت إسرائيل فيه بحالة حرب، وحيث تحتجز حماس رهائن في أنفاقها في غزة، وحيث العالم أجمع يراقب، وإسرائيل تقاتل للدفاع عن نفسها، وأرواح أمريكية في خطر".
وليس لواشنطن سفير لدى إسرائيل منذ يوليو /تموز، عندما ترك توم نايدز منصبه. ورشح بايدن لو في سبتمبر /أيلول.