"الشيوخ" الأمريكي يصادق على تعيين جاك لو سفيراً في إسرائيل

صادق مجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء، على تعيين جاك لو سفيراً للولايات المتّحدة في إسرائيل، المنصب الشاغر منذ أشهر عدّة في بلد يخوض منذ أسابيع حرباً ضدّ حركة حماس.

وصوّت مجلس الشيوخ لصالح لو بأغلبية 53 صوتاً مقابل 43 صوت، على أساس حزبي إلى حد بعيد، إذ دعم زملاء بايدن الديمقراطيون لو بينما عارضه معظم الجمهوريين.

وكان لو يحتاج فقط إلى أغلبية بسيطة في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو لينال التصديق.

وعلى الرّغم من أنّ إسرائيل حليف رئيسي للولايات المتّحدة إلا أنّ منصب السفير الأمريكي في إسرائيل شاغر منذ عودة السفير السابق توماس نايدز إلى واشنطن في تمّوز/يوليو.