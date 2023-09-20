إسبانيا تعتزم تزويد أوكرانيا بالمدرعات والصواريخ

أعلنت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبليس، على هامش اجتماع منتدى رامشتاين أمس الثلاثاء، أن إسبانيا سترسل شحنات جديدة من الإمدادات العسكرية إلى أوكرانيا، وفق صحيفة "ABC".

وقات الصحيفة الإسبانية إنه "بعد قيام الدول الحليفة بتحليل وضع الغزو الروسي والاحتياجات الأوكرانية، فإن هذه الإمدادات ستشتمل على مركبات مدرعة، وزوارق قتالية، وقاذفات، وصواريخ مضادة للطائرات، وسيارات إسعاف".

وأضافت أن المنتدى الذي حضره وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، في قاعدة رامشتاين الجوية الألمانية، تناول بالأخص تحليل احتياجات الجانب الأوكراني وتنسيق العمل المشترك لترتيب جدول إرسال الشحنات المطلوبة من أوروبا والولايات المتحدة.