وكالة: مقتل ضابط إيراني بهجوم مسلح وسط البلاد

ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم الجمعة، أن ضابطا من قوات الأمن الداخلي لقي مصرعه جراء هجوم مسلح استهدفه في مدينة ساوه التابعة لمحافظة مركزي وسط إيران.

وقالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا"، إن "النقيب أحمد كشوري أحد قادة قوات الشرطة في مدينة ساوه لقي مصرعه في هجوم مسلح"، دون تقديم المزيد من التفاصيل.