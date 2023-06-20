صحفية أمريكية من مدينة تعز: توقف الحرب في اليمن لن ينهي مآسيها
قدمت صحفية أمريكية ميدانية، إحاطة حول الأوضاع التي تشهدها مدينة تعز المعروفة باسم "العاصمة الثقافية لليمن" وقالت إنها ما زالت على خط المواجهة في الحرب اليمنية رغم انخماد نيران المعارك مؤخرًا.
وروت الصحفية التي تعمل مراسلة لدى إذاعة (NPR) الأمريكية، مشاهداتها للمدينة المنكوبة التي يكافح سكانها للحصول على الغذاء وضروريات الحياة، وسط حرب أهلية اندلعت شرارتها قبل نحو عقد من الزمان.
ووفقًا للتقرير الإذاعي الذي اطلع "إرم نيوز" على مضامينه، ترى الصحفية الأمريكية، أن الأزمة الراهنة في اليمن، جعلت من هذا البلد "ساحة حرب إقليمية بالوكالة".
واستعرضت المراسلة الأمريكية، قصصًا لأشخاص من أبناء مدينة تعز، يعيشون في أوضاع معيشية بالغة الصعوبة في ظل مدينة مقسمة بين أطراف الصراع.
وقالت "في تعز تسيطر ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على شمال المدينة وشرقها وهي المناطق التي تتواجد فيها معظم الأعمال التجارية والشركات والمصانع، بينما تقع بقية المدينة تحت سيطرة قوات التحالف المدعومة من السعودية".
وذكرت أن معظم سكان المدينة، يعانون من نقص المؤن الغذائية، وانقطاع الكهرباء لساعات طويلة، وعدم توفر المياه النظيفة وهو ما يجعل المدينة عرضة لخطر انتشار الأوبئة خاصة الكوليرا.
وتنقل الصحفية الأمريكية، عن سكان في المدينة تأكيدهم استمرار عمليات القنص في بعض الأحياء رغم انخماد نيران الحرب فيها، وانتهاء أسوأ المعارك في تاريخها.
تستطرد مراسلة الإذاعة في سرد مشاهداتها من المدينة، قائلة: "يعيش الناس في خوف كبير طوال الوقت، وتنتشر السواتر في كافة أنحاء المدينة؛ لتوفير الحماية من نيران القناصة على الجانب الحوثي .. سكان تعز لا يشعرون بالأمان".
تضيف قائلة "حتى اللحظة، لا نهاية تلوح في الأفق للنزاع، والطريق نحو الحل السياسي ما زال مسدودًا، رغم بدء مفاوضات السلام بين السعودية والحوثيين العام الماضي.
بموازاة ذلك، يشعر غالبية اليمنيين بأن الأطراف المنخرطة في المفاوضات تسعى لتحقيق مصالحها أولًا، ولا تكترث لمعاناة الشعب اليمني، وفقًا للصحفية الأمريكية.
ونقلت المراسلة عن الشاب اليمني محمد جندي، وهو من قوات التحالف وفقد إحدى ساقيه بانفجار لغم زرعه الحوثيون، اعتقاده بأن انتهاء الحرب لن يضع حدًا لمعاناة شعبه.
على صعيد الأزمة، اختُتمت في العاصمة الأردنية عمّان الأحد الماضي، مباحثات بين طرفَي النزاع في اليمن، برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، استمرّت ثلاثة أيام، بهدف التمهيد لعملية تبادل أسرى.
يشار إلى أن الأزمة في اليمن، بدأت في العام 2014 عندما سيطر الحوثيون المدعومون من إيران على مناطق عدة في البلاد بينها صنعاء، وبعد ذلك بعام تدخّلت السعودية على رأس تحالف عسكري دعمًا للحكومة اليمنية، ودخلت البلاد في حرب خلّفت مئات الآلاف من القتلى وتسبّب بواحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.