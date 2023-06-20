صحفية أمريكية من مدينة تعز: توقف الحرب في اليمن لن ينهي مآسيها

قدمت صحفية أمريكية ميدانية، إحاطة حول الأوضاع التي تشهدها مدينة تعز المعروفة باسم "العاصمة الثقافية لليمن" وقالت إنها ما زالت على خط المواجهة في الحرب اليمنية رغم انخماد نيران المعارك مؤخرًا.

وروت الصحفية التي تعمل مراسلة لدى إذاعة (NPR) الأمريكية، مشاهداتها للمدينة المنكوبة التي يكافح سكانها للحصول على الغذاء وضروريات الحياة، وسط حرب أهلية اندلعت شرارتها قبل نحو عقد من الزمان.

ووفقًا للتقرير الإذاعي الذي اطلع "إرم نيوز" على مضامينه، ترى الصحفية الأمريكية، أن الأزمة الراهنة في اليمن، جعلت من هذا البلد "ساحة حرب إقليمية بالوكالة".

واستعرضت المراسلة الأمريكية، قصصًا لأشخاص من أبناء مدينة تعز، يعيشون في أوضاع معيشية بالغة الصعوبة في ظل مدينة مقسمة بين أطراف الصراع.