الاعتداء على النائب العربي أيمن عودة خلال مظاهرة في تل أبيب

أكد النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي ورئيس الجبهة العربية للتغيير أيمن عودة، تعرضه للاعتداء من قبل مجموعة إسرائيلية يمينية، خلال مشاركته في مظاهرة مناهضة لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال عودة: "تعقيباً على الأخبار حول الاعتداء عليّ بمظاهرة تل أبيب الجبارة، نعم لقد تمّ الاعتداء عليّ جسدياً من مجموعة فاشست الذين يؤذي نفوسهم المريضة أن يروا عربياً يخطب بمظاهرة الألوف في تل أبيب".