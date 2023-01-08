الاعتداء على النائب العربي أيمن عودة خلال مظاهرة في تل أبيب
أكد النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي ورئيس الجبهة العربية للتغيير أيمن عودة، تعرضه للاعتداء من قبل مجموعة إسرائيلية يمينية، خلال مشاركته في مظاهرة مناهضة لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقال عودة: "تعقيباً على الأخبار حول الاعتداء عليّ بمظاهرة تل أبيب الجبارة، نعم لقد تمّ الاعتداء عليّ جسدياً من مجموعة فاشست الذين يؤذي نفوسهم المريضة أن يروا عربياً يخطب بمظاهرة الألوف في تل أبيب".
وأضاف عبر حسابه على فيسبوك "يعادونني ويعادون شعبنا لعنصريتهم، ولمواقفنا الحادّة ضد العنصرية، وقام شباب رائعون بصدّ هؤلاء الفاشيين".
وتابع عودة "أنا بصحّة جيدة، ومعنويات عالية، وهنالك عنصر منهم أقرّ بذلك أمام الكاميرا، جميع المواد نُقلت إلى الشرطة".
وقالت الجبهة والعربية للتغيير، إنه "تم الاعتداء جسدياً من قبل نشطاء يمينيين على رئيس قائمة الجبهة والعربية للتغيير أيمن عودة، وإن هذا الاعتداء الجبان هو نتيجة التحريض الأرعن والممنهج"، داعية لمعاقبة الفاعل.
وتظاهر آلاف الإسرائيليين، مساء السبت، وسط مدينة تل أبيب ضد سياسات الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو، وخاصة تلك المتعلقة بالإصلاحات القضائية التي أعلنها وزير العدل الإسرائيلي.
وردد المتظاهرون هتافات ضد سياسات ورموز الحكومة الإسرائيلية، معتبرين أنها تمثل إيذاء لجميع مواطني إسرائيل، واتهموا وزراء في حكومة نتنياهو بالتحريض ضد الإسرائيليين، وفق ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية.