اليابان في حالة تأهب استعدادا "للقمر الكوري الشمالي"

أبقت اليابان الدفاعات الجوية المضادة للصواريخ الباليستية في حالة تأهب دائم اليوم الأحد، على الرغم من انتهاء مهلة حددتها كوريا الشمالية لإطلاق قمر صناعي.

وكانت اليابان قد وضعت دفاعاتها بحالة تأهب الشهر الماضي، وتعهدت بإسقاط أي قذيفة أو صاروخ يهدد أراضيها، بعد أن أخطرت بيونغ يانغ (طوكيو) بأنها تخطط لإطلاق قمر صناعي بين 31 مايو/أيار ومنتصف ليل السبت الأحد الفائتة.

وقالت وزارة الدفاع اليابانية في بيان قصير: "اليابان ستبقي ترتيباتها المتعلقة بالدفاعات المضادة للصواريخ الباليستية في الوقت الحالي" دون أن تذكر سببا لذلك.