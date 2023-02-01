الأوسع منذ 10 أعوام.. بريطانيا تتحضر لإضرابات عارمة الأربعاء

تستعد المملكة المتحدة الأربعاء ليوم جديد من إضرابات هي الأوسع نطاقًا منذ 10 أعوام، في البلد الذي تهزّه أزمة اقتصادية يغذيها التضخم، في تحرك يطال قطاعات التعليم المدرسي والجامعي وعمال سكك الحديد.

ومن المرجح أن يشارك نصف مليون شخص في المملكة المتحدة في الإضراب الأربعاء، عشية مرور مئة يوم على تشكيل حكومة ريشي سوناك المحافظة. وحذّر مؤتمر اتحاد العمال من أنه سيكون "أكبر يوم إضرابات منذ العام 2011".

وستؤثر الإضرابات على المواصلات والمدارس والاقتصاد بأسره وستطال التداعيات كافة البريطانيين حتى غير المضربين منهم، والمضطرين للبقاء في المنزل لرعاية أطفالهم أو بسبب عدم قدرتهم على الذهاب إلى مكان عملهم.

في محطة فارينغتون للقطارات في وسط لندن، يقول كثيرون إنهم قرروا العمل من منازلهم أو حتى أخذ يوم إجازة، لتجنّب مواجهة صعوبات.