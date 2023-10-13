تركيا: مطالبة إسرائيل سكان غزة بالتحرك جنوبًا "غير مقبولة"

وقالت الخارجية التركية إن "إجبار سكان غزة البالغ عددهم 2.5 مليون نسمة، والذين تعرضوا لقصف عشوائي على مدار أيام، وحُرموا من إمدادات الكهرباء والماء والغذاء، على النزوح في منطقة محدودة للغاية هو انتهاك واضح للقانون الدولي، ولا علاقة بينه وبين الإنسانية".

وتابعت في بيان: "نتوقع من إسرائيل أن تتراجع على الفور عن هذا الخطأ الفادح، وأن تُوقف بشكل عاجل أعمالها... الوحشية ضد المدنيين في غزة".

وفي ذات الإطار قال الرئيس التركي إن على إسرائيل أن تسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح المصري، بعد وصول أول طائرة تحمل مساعدات تركية إلى مصر.

وأضاف أردوغان في كلمة ألقاها في إسطنبول، أن أنقرة ستواصل إرسال المساعدات إلى غزة بالتعاون مع مصر، وأن السلطات التركية تواصل اتصالاتها لتحرير الرهائن، وإيجاد حل للأزمة.