سيول تفرض عقوبات على رئيس استخبارات كوريا الشمالية

فرضت كوريا الجنوبية عقوبات على رئيس جهاز الاستخبارات الكوري الشمالي بسبب نشاطات غير مشروعة عبر الإنترنت، بعد إطلاق صاروخ من جانب بيونغ يانغ في منتصف كانون الأول/ديسمبر، على ما أعلنت وزارة الخارجية اليوم الأربعاء.

واتهمت سيول، ري شانغ هو مدير المكتب العام للاستطلاع بأنه "كسب عملات أجنبية من خلال نشاطات إلكترونية غير قانونية وسرقة تكنولوجية".

وأوضح بيان الخارجية الكورية الجنوبية، أن تصرفاته ساهمت في "تحقيق إيرادات للنظام الكوري الشمالي ووفرت أموالا لنشاطات نووية وأخرى مرتبطة بالصواريخ".

ويشتبه في أن الجهاز الذي يرأسه ري شانغ، يشرف على مجموعات القرصنة الإلكترونية كيمسوكي ولازاروس واندارييل التي تفرض عليها كوريا الجنوبية عقوبات أساسا.

وإلى جانب ري، فرضت سيول عقوبات على كوريين شماليين آخرين من بينهم الدبلوماسي السابق في بكين يون شول لضلوعه في الاتجار بـ"الليثيوم 6" وهو معدن يستخدم في المفاعلات النووية ويخضع لعقوبات دولية.