بسبب خطر الاعتقال.. ألمانيا تحث مواطنيها على مغادرة إيران

حثت الحكومة الألمانية، اليوم الخميس، مواطنيها على مغادرة إيران؛ لتلافي خطر التعرض للاعتقال التعسفي وفترات سجن طويلة هناك، محذرة من أن مزدوجي الجنسية معرضون للخطر بشكل خاص.

ورحبت برلين بالعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على إيران، التي شنت حملة قمع دموية على بعض أكبر الاحتجاجات في الجمهورية منذ ثورة 1979.

وقال بيان لوزارة الخارجية الألمانية: "يرجى من الرعايا الألمان مغادرة إيران".

وأضاف: "بالنسبة للمواطنين الألمان، هناك خطر ملموس للتعرض للاعتقال التعسفي والاستجواب والحكم عليهم بالسجن لفترات طويلة، كما أن مزدوجي الجنسية الذين يحملون الجنسية الإيرانية والألمانية معرضون للخطر بشكل خاص".