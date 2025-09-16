الأردن يدين توسيع الجيش الإسرائيلي العملية البرية على غزة

logo
العالم

ترامب يعتزم رفع دعوى تشهير بقيمة 15 مليون دولار ضد "نيويورك تايمز"

ترامب يعتزم رفع دعوى تشهير بقيمة 15 مليون دولار ضد "نيويورك تايمز"
ترامبالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت متأخر من أمس الاثنين إنه سيرفع دعوى تشهير بقيمة 15 مليون دولار ضد صحيفة نيويورك تايمز، متهما إياها بأنها " الناطق الفعلي" للحزب الديمقراطي اليساري الراديكالي.

أخبار ذات علاقة

زيارة ترامب الوشيكة إلى المملكة المتحدة

زيارة ترامب التي لا يريدها أحد.. ضيف أم قاضٍ يزلزل سياسات ستارمر؟

وكتب ترامب على منصته " تروث سوشيال " " ذا تايمز تتبع منذ عقود أسلوب الكذب بشأن رئيسكم المفضل.. أنا وأسرتي وأعمال وحركة أمريكا أولا واجعل أمريكا عظيمة مجددا وأمتنا بأكملها ".

وأضاف" تم السماح لنيويورك تايمز بالكذب بحرية بشأني وتشويهي والافتراء علي لفترة طويلة، وهذا يتوقف الآن" مضيفا أنه يتم تقديم الدعوى في فلوريدا.

ولم تعلق الصحيفة على الفور على منشور ترامب.

 

;
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC