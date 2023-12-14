انتقد سياسة أنقرة تجاه إسرائيل.. وفاة نائب تركي خلال إلقائه كلمة بالبرلمان

وأُغمي على بيتميز (53 عامًا) على المنصة في نهاية خطاب أدان فيه سياسة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تجاه إسرائيل ولا سيما استمرار العلاقات التجارية معها.

وقال بيتميز قبل سقوطه أرضًا "حتى لو نجوتم من عذابات التاريخ، لن تتمكنوا من إنقاذ أنفسكم من عذاب الله".

وبعدما أُغمي عليه، نُقل بيتميز إلى وحدة العناية المركزة بمستشفى في أنقرة.

وكان الرئيس التركي وصف إسرائيل مرارًا بأنها "دولة إرهابية" معتبرًا أن حماس "مجموعة محررين يسعون لحماية أرضهم".