زيلينسكي يطلب أسلحة لمواجهة "إرهاب" روسيا في الشتاء
طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، من الحلفاء في حلف شمال الأطلسي المزيد من الأسلحة والدفاعات الجوية؛ لمساعدة بلاده خلال الحرب في فصل شتاء آخر، بينما تستعد لوابل من الهجمات الروسية على محطات الكهرباء وغيرها من منشآت البنية التحتية.
وقارن زيلينسكي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحركة حماس الفلسطينية، وقال إن المساعدات العسكرية الغربية ضرورية لإضعاف موسكو في الحرب.
وقال: "الإرهابيون مثل بوتين أو حماس يسعون إلى جعل الدول الحرة والديمقراطية رهينة ويريدون السلطة.. لا يزال لدى روسيا ما يكفي من الموارد لإثارة صراعات وتحويلها إلى مآس واسعة النطاق".
وأضاف الرئيس الأوكراني: "الدفاع الجوي في الشتاء جزء مهم من الإجابة على سؤال عن موعد انتهاء هذه الحرب، وما إذا كانت ستنتهي بشكل عادل بالنسبة لأوكرانيا".
وتابع خلال اجتماع لوزراء دفاع دول حلف شمال الأطلسي ونحو 20 دولة أخرى تقدم مساعدات عسكرية لأوكرانيا في منتدى تقوده الولايات المتحدة يعرف باسم مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية: "يجب أن ننتصر في معركة الشتاء ضد الإرهاب ويمكننا تحقيق النصر فيها".
وفي تأكيد لتعهد الغرب بدعم أوكرانيا لأطول فترة ممكنة، أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن عن حزمة مساعدات دفاعية جديدة لأوكرانيا بقيمة 200 مليون دولار تشمل ذخائر دفاع جوي وأسلحة لمواجهة الطائرات المسيرة الروسية.
وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، إن بوتين "يستعد مرة أخرى لاستخدام الشتاء كسلاح حرب" عن طريق مهاجمة البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، مضيفًا: "يجب أن نمنع ذلك بزيادة قدرات الدفاع الجوي الأكثر تقدمًا، يمكننا أن نحدث فرقًا كبيرًا".
ونفت روسيا استهداف المدنيين واتهمت الغرب بالمسؤولية عن الحرب في أوكرانيا قائلة، إنه ليس أمامها خيار سوى شن ما تسميه "عملية عسكرية خاصة" هناك. ووصفت تلميحات أوكرانيا بأن موسكو تسعى إلى تأجيج الوضع في الشرق الأوسط بأنها لا أساس لها من الصحة.
وتقول حماس إن هجومها مبرر بسبب المحنة التي تشهدها غزة تحت الحصار المستمر منذ 16 عامًا وحملة القمع الأكثر دموية التي تشنها إسرائيل منذ سنوات في الضفة الغربية المحتلة.
ومن المقرر أن ينضم وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت إلى وزراء دول حلف شمال الأطلسي، غدًا الخميس، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة لمناقشة هجوم حماس وتداعياته.