زيلينسكي يطلب أسلحة لمواجهة "إرهاب" روسيا في الشتاء

طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، من الحلفاء في حلف شمال الأطلسي المزيد من الأسلحة والدفاعات الجوية؛ لمساعدة بلاده خلال الحرب في فصل شتاء آخر، بينما تستعد لوابل من الهجمات الروسية على محطات الكهرباء وغيرها من منشآت البنية التحتية.

وقارن زيلينسكي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحركة حماس الفلسطينية، وقال إن المساعدات العسكرية الغربية ضرورية لإضعاف موسكو في الحرب.

وقال: "الإرهابيون مثل بوتين أو حماس يسعون إلى جعل الدول الحرة والديمقراطية رهينة ويريدون السلطة.. لا يزال لدى روسيا ما يكفي من الموارد لإثارة صراعات وتحويلها إلى مآس واسعة النطاق".

وأضاف الرئيس الأوكراني: "الدفاع الجوي في الشتاء جزء مهم من الإجابة على سؤال عن موعد انتهاء هذه الحرب، وما إذا كانت ستنتهي بشكل عادل بالنسبة لأوكرانيا".