قطع اجتماعه مع قادة أوروبا.. لماذا هاتف ترامب بوتين على انفراد؟

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بشكل منفرد، بعيدًا عن حضور القادة الأوروبيين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مؤكدًا أن ذلك جاء بدافع "الاحترام" الذي يكنّه لبوتين.

وفي رده على سؤال من أحد الصحفيين حول ما إذا كان قد تحدث مع بوتين خلال اجتماعه في البيت الأبيض مع قادة الاتحاد الأوروبي وزيلينسكي، قال ترامب: "لم أتحدث إليه أمامهم، شعرت أن القيام بذلك سيكون تصرفًا غير محترم تجاه الرئيس بوتين".

وكان مراسل صحيفة "بيلد" الألمانية قال في وقت سابق إن ترامب "أوقف مؤقتًا محادثاته مع المسؤولين الأوروبيين وزيلينسكي، لإجراء مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وعلق الكرملين على المكالمة بالقول إن بوتين وترامب أجريا محادثة هاتفية استمرت حوالي 40 دقيقة، مضيفًا أن المحادثة "كانت صريحة وبناءة للغاية".

وتابع: "أبلغ ترامب بوتين بالمفاوضات مع زيلينسكي وقادة الدول الأوروبية؛ وعبر الرئيسان عن تأييدهما لاستمرار المفاوضات المباشرة بين وفدي روسيا وأوكرانيا".

وقال الكرملين: "ناقش بوتين وترامب فكرة رفع مستوى المفاوضات الروسية الأوكرانية المباشرة؛ واتفق الرئيسان على مواصلة الاتصال الوثيق ببعضهما البعض بشأن الأزمة الأوكرانية ومواضيع أخرى ملحة".