أردوغان: لا عقبات أمام تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية

نقلت قناة "إن.تي.في" عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوله، اليوم الجمعة، إنه لا يرى أي عقبات أمام تمديد اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة يسمح بصادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، وذلك بعد مناقشات أجراها مع نظيريه الروسي والأوكراني.

وأفادت القناة أن أردوغان قال للصحفيين على متن طائرته العائدة من رحلة إلى أذربيجان "لا توجد عقبة أمام تمديد اتفاق التصدير.. رأيت هذا في المحادثات التي أجريتها مع (الرئيس الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي الليلة الماضية وكذلك في المحادثات التي أجريتها مع (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين".

ونقلت القناة عنه قوله إنه تم تصدير أكثر من ثمانية ملايين طن من الحبوب والأغذية الأخرى بموجب الاتفاق الموقع في يوليو تموز.

كما نقلت قناة إن.تي.في عن أردوغان قوله إن القوات المسلحة التركية لم تستخدم قط أسلحة كيماوية وإنها تلتزم بالقانون الدولي، مضيفا أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية بحق من أطلقوا مزاعم بهذا الشأن.

وذكرت القناة أن أردوغان قال "قواتنا المسلحة لم تلجأ لاستخدام الأسلحة الكيماوية حتى يومنا هذا".

وأضاف "إنهم دائما ما يكيلون مثل هذه الافتراءات. سنحاسبهم بمقتضى القانون".

وجاءت تصريحاته بعد أن رفضت السلطات التركية، الخميس، بشدة اتهامات للقوات المسلحة باستخدام أسلحة كيماوية في عملياتها ضد المسلحين الأكراد في شمال العراق.

وقال أردوغان إنه سيلتقي برئيس الوزراء السويدي أولف كريستيشون لبحث مساعي السويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، بالإضافة إلى تسليم الأشخاص الذين تعتبرهم أنقرة إرهابيين.

ونقلت القناة عن أردوغان قوله إن كريستيشون، الذي تم تعيينه مؤخرا رئيسا للوزراء، يؤيد الحرب ضد الإرهاب.

وقال أردوغان "رئيس الوزراء الجديد يؤيد الحرب ضد الإرهاب والإرهابيين. لديه تصريحات مثل ‘لا ينبغي لنا أن نؤوي الإرهاب والإرهابيين‘ .. بالطبع سنختبر صدقهم بشأن هذه المسألة في الاجتماع الذي سنعقده".

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لحلف الأطلسي يوم الخميس، ذكر كريستيشون أن السويد ستشارك بشكل أكثر وضوحا وعمقا في أنشطة الحلف لمكافحة الإرهاب.

وقالت تركيا إن برلمانها لن يوافق على مساعي السويد وفنلندا للحصول على عضوية الحلف إذا لم تسلما الأشخاص الذين تعتبرهم أنقرة إرهابيين، ولا سيما المسلحين الأكراد والمتهمين بالتورط في محاولة انقلاب عام 2016.