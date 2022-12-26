صحف عالمية: جحيم روسي على أوكرانيا بعيد الميلاد.. وأمريكا تكثف هجماتها ضد داعش

سلطت أبرز الصحف العالمية الصادرة، اليوم الإثنين، الضوء على ما وصفته بـ"جحيم" روسي على أوكرانيا، وذلك بعد سلسلة من الضربات الجوية التي استهدفت البلاد تزامنًا مع احتفالات "عيد الميلاد".

وفي إسرائيل، تناولت الصحف الخلاف الذي اندلع داخل الائتلاف المقبل، وذلك بعدما وبخ رئيس الوزراء المقبل، بنيامين نتنياهو، أحد حلفائه من اليمين المتطرف بسبب تصريحات حول ما يسمى "مجتمع الميم".

كما ناقشت صحف تقارير عن تزايد الضربات الجوية الأمريكية على تنظيم "داعش" المتشدد في سوريا خلال الفترة الماضية؛ ما يعرّض القوات المتبقية هناك إلى "خطر الانتقام".

جحيم روسي على أوكرانيا

ذكرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية أن الأوكرانيين عاشوا أجواء لم يعتادوا عليها خلال عيد الميلاد بسبب الغزو الروسي إذ اسيقظوا الأحد على إنذار من الغارات الجوية الروسية في عموم أنحاء البلاد.