خطف القنصل الفخري البريطاني لدى الإكوادور

خطف القنصل الفخري لبريطانيا في مدينة غواياكيل الساحلية في الإكوادور كولين أرمسترونغ في ولاية لوس ريوس في جنوب غرب البلاد، كما أفادت الشرطة السبت.

وخطف الدبلوماسي، وهو مالك شركة زراعية أيضا، في الساعات الأولى من الصباح من مزرعته في منطقة بابا.

وقالت الشرطة في رسالة على منصة إكس إنها تجري تحقيقا في لوس ريوس، في حين لم تدل سفارة المملكة المتحدة ولا وزارة الخارجية الإكوادورية بأي تعليق حتى الآن.