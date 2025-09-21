ضمن "أوروبا جديدة".. ميلوني تأمل تولي حكومة محافظة حكم فرنسا

أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية اليمينية المتطرفة جورجيا ميلوني، التي تريد "تغيير أوروبا"، عن أملها في تشكيل مزيد من "الحكومات المحافظة" في الاتحاد الأوروبي، خصوصًا في فرنسا التي تشهد انعدامًا للاستقرار السياسي.

وقالت ميلوني، في رسالة بالفيديو باللغة الفرنسية، نقلتها "فرانس برس": "نحن بحاجة إلى مزيد من الحكومات المحافظة بجانبنا".

وأضافت رئيسة الوزراء الإيطالية في الرسالة الموجهة إلى حركة "هوية حريات" التي تتزعمها النائبة الفرنسية في البرلمان الأوروبي ماريون مارشال: "آمل أن يحدث ذلك يومًا ما أيضًا في فرنسا، لتقديم بديل حكومي قوي وموثوق به لملايين الفرنسيين".

وفي الفيديو الذي وجهته إلى المشاركين في حدث بعنوان "في أوروبا، اليمين ينتصر"، نظمته مارشال في باريس، أعربت ميلوني عن رغبتها في "تغيير أوروبا".

وقالت: "علينا أن نبعث برسالة مفادها أننا (الأحزاب المحافظة) جاهزون في كل أنحاء العالم لتحمل المسؤولية الحكومية".

وتابعت رئيسة الوزراء التي تتولى السلطة منذ العام 2022 على رأس ائتلاف يميني متطرف "في إيطاليا: "أثبتنا أن اليمين قادر على الفوز بالانتخابات وقادر أيضًا على الحكم".

ولفتت إلى أنها "فخورة بترؤس حكومة على وشك أن تصبح الثالثة الأطول عمرًا في الجمهورية الإيطالية".

وأشادت ميلوني مجددًا بأداء الاقتصاد الإيطالي مع رفع وكالة فيتش التصنيف السيادي لإيطاليا، ورحّبت بعودة البلاد إلى "قلب الساحة الدولية".

وقالت "نحن نحاول أيضًا تغيير أوروبا"، داعية إلى اتحاد أوروبي "أقل بيروقراطية وأكثر سيادة"، وإلى "توحيد صفوف اليمين ويمين الوسط"، ومدافعة عن "القيم" و"العائلة" و"الديانة" و"الهوية".

وينتمي حزب "إخوة إيطاليا" الذي تتزعّمه ميلوني على غرار حزب مارشال إلى تكتل "المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين" (يمين متطرف) في البرلمان الأوروبي.