منع ألمانيا من إرسال ذخيرة سويسرية الصنع إلى أوكرانيا

منعت سويسرا، يوم أمس الأربعاء، ألمانيا من إرسال ذخيرة سويسرية الصنع مضادة للطائرات ومخصصة للدبابات الدفاعية، إلى أوكرانيا.

وكانت برلين تريد تسليم تلك الذخيرة إلى كييف التي تقول إنها في أمس الحاجة إليها.

وقال وزير الاقتصاد السويسري، غي بارميلين، في رسالة إلى وزيرة الدفاع الألمانية، كريستين لامبرخت: "لا يوجد حتى الآن مجال للرد بشكل إيجابي على طلب ألمانيا إرسال مواد حربية سويسرية إلى أوكرانيا" باسم قانون الحياد والتشريع السويسري بشأن المعدات الحربية.