موسكو ردا على مهلة ترامب: "لا نقبل التهديدات"

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو "لم تقبل التهديدات" بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيمهلها 50 يوما للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا وإلا ستواجه عقوبات.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن قرار ترامب بتزويد أوكرانيا بصواريخ جديدة يُعد إشارة إلى "مواصلة المذبحة"، ورفضا لمبادرات السلام.

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وكان ترامب منح روسيا مهلة مدتها 50 يوما لإنهاء العمليات العسكرية في أوكرانيا، ملوحا بفرض عقوبات اقتصادية قاسية تشمل رسوما جمركية بنسبة 100% على الواردات الروسية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سلام بحلول نهاية المهلة.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن موسكو تسعى لمعرفة الدافع وراء تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرورة موافقة روسيا على اتفاق سلام في أوكرانيا خلال مهلة قدرها 50 يوما.

وأشار لافروف، خلال مؤتمر صحفي على هامش الاجتماع الخامس والعشرين لوزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون في مدينة تيانجين الصينية، إلى أنه ليس لديه أدنى شك في أن روسيا قادرة على مواجهة أي عقوبات جديدة.