أوكرانيا تجري سلسلة اتصالات مع الحلفاء بعد تمرد فاغنر الوجيز في روسيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ووزير دفاعه إنهما أجريا سلسلة من الاتصالات مع حلفاء كييف أمس الأحد لمناقشة "ضعف" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والخطوات الهجومية المضادة القادمة لأوكرانيا.

جاءت الاتصالات الهاتفية بعد تمرد وجيز غير مألوف من قبل يفغيني بريغوجين رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة الروسية، الذي أثار تساؤلات حول قبضة بوتين على السلطة في الوقت الذي تضغط فيه أوكرانيا بهجوم مضاد في جنوب وشرق البلاد.

وقال زيلينسكي بعد اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن: "ناقشنا مسار الأعمال القتالية والأحداث الجارية في روسيا. يتعين على العالم الضغط على روسيا لحين استعادة النظام الدولي".

ووفقا لبيان من البيت الأبيض، ناقش الزعيمان "الهجوم المضاد المستمر لأوكرانيا، وأكد الرئيس بايدن دعم الولايات المتحدة الثابت".

وقال أوليكسي ريزنيكوف، وزير الدفاع الأوكراني، إنه ناقش مع نظيره الأمريكي لويد أوستن الهجوم المضاد لأوكرانيا والخطوات التالية لتعزيز القوات.

وكتب ريزنيكوف على تويتر: "الأمور تسير في الاتجاه الصحيح".

وبينما قال المسؤولون الأوكرانيون إن الفوضى الروسية تعمل لصالح كييف، "يبقى أن نرى ما إذا كان زيلينسكي وجيشه يمكن أن يستفيدوا من الاضطرابات في موسكو لاستعادة الأراضي التي تحتلها روسيا الآن".