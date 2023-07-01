واشنطن: لدينا فرصة نادرة لتجنيد جواسيس في روسيا

قال مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز، اليوم السبت، إن الاستياء داخل روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا يمثل فرصة عظيمة ونادرة لتجنيد الجواسيس لا تتكرر سوى مرة واحدة كل جيل.

وأكد، خلال محاضرة ألقاها في مؤسسة ديتشلي البريطانية في أوكسفوردشير بإنجلترا، أن الوكالة لن تترك تلك الفرصة تضيع هباء.