الرئيس الإماراتي يستقبل نائب الرئيس التركي في أبوظبي

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، اليوم الخميس، مع جودت يلماز نائب الرئيس التركي، سبل دعم السلام والاستقرار في العالم، والتعاون في مواجهة التحديات المشتركة.

جاء ذلك خلال تباحث الجانبين بشأن عدد من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام".

واستقبل الشيخ محمد بن زايد ضيفه التركي في "قصر الشاطئ" بالعاصمة أبوظبي، حيث يجري يلماز زيارة عمل للإمارات يلتقي خلالها عدداً من المسؤولين.

وبحث الجانبان سبل تنمية التعاون والعمل المشترك بين البلدين، والارتقاء به في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تجمعهما.