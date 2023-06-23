الرئيس الإماراتي يستقبل نائب الرئيس التركي في أبوظبي
بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، اليوم الخميس، مع جودت يلماز نائب الرئيس التركي، سبل دعم السلام والاستقرار في العالم، والتعاون في مواجهة التحديات المشتركة.
جاء ذلك خلال تباحث الجانبين بشأن عدد من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام".
واستقبل الشيخ محمد بن زايد ضيفه التركي في "قصر الشاطئ" بالعاصمة أبوظبي، حيث يجري يلماز زيارة عمل للإمارات يلتقي خلالها عدداً من المسؤولين.
وبحث الجانبان سبل تنمية التعاون والعمل المشترك بين البلدين، والارتقاء به في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تجمعهما.
واستعرض الجانبان خلال اللقاء الفرص الواعدة التي يمتلكها البلدان لتطوير شراكتهما الاقتصادية خاصة في المجالات التي تخدم أهداف التنمية المستدامة، وفي مقدمتها مجالات الاقتصاد والاستثمار والأمن الغذائي والطاقة المتجددة والبيئة، وغيرها من المجالات الحيوية.
وبحث الجانبان عدداً من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، مؤكدين في هذا السياق الحرص المشترك على دعم السلام والاستقرار في العالم، والتعاون في مواجهة التحديات المشتركة.