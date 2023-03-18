بايدن: مذكرة اعتقال بوتين "مبررة"

بايدن: مذكرة اعتقال بوتين "مبررة"

فريق التحرير
فريق التحرير

 قال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ارتكب جرائم حرب، وإن قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحقه له ما يبرره.

وفي وقت سابق، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إنه لا يوجد شك في أن روسيا ترتكب جرائم حرب في أوكرانيا، وذلك بعدما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة لاعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف المتحدث في رسالة بالبريد الإلكتروني أن واشنطن خلصت بصفة مستقلة إلى أن القوات الروسية ارتكبت جرائم حرب في أوكرانيا لكن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية هو مسؤول مستقل ويتخذ قراراته بنفسه.

بايدن: مذكرة اعتقال بوتين "مبررة"
"الجنائية الدولية" تصدر مذكرة للقبض على بوتين وروسيا تعتبرها بلا معنى

وأضاف "هذا قرار توصل إليه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشكل مستقل بناء على الحقائق المعروضة عليه".

وقال إن واشنطن خلصت بصفة مستقلة إلى أن القوات الروسية ارتكبت جرائم حرب في أوكرانيا وإنها تدعم محاسبة مرتكبي جرائم الحرب.

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