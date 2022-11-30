الهند.. "ميناء أداني" يشعل توترًا بين الهندوس والمسيحيين

وكان محتجون من مجتمع صيادي الأسماك قد أوقفوا أعمال البناء منذ أربعة أشهر تقريبا، قائلين إن مشروع الميناء يتسبب في تآكل السواحل ما يضر بسبل عيشهم.

ويقوم القرويون بقيادة قساوسة كاثوليك بإغلاق مدخل الموقع بإقامة مأوى مؤقت لهم هناك، كما أدت محاولة الشرطة للتدخل إلى اندلاع اشتباكات أصيب خلالها أكثر من 80 شخصا.

وفي محاولة لمنع وقوع أعمال عنف جديدة، قال ضابط كبير في الشرطة إنه تم اتخاذ المزيد من التدابير الأمنية حول الميناء لمنع الجماعة الهندوسية من الوصول إليه.