روسيا تعلن إطلاق سراح 9 جنود في تبادل للأسرى مع أوكرانيا

أفادت وكالات أنباء روسية نقلًا عن وزارة الدفاع الروسية بإطلاق سراح تسعة أسرى حرب في إطار عملية تبادل للأسرى مع أوكرانيا، اليوم السبت.

وقالت الوزارة في بيان: "في يوم 26 نوفمبر/ تشرين الثاني، ونتيجة لعملية التفاوض، أُعيد تسعة جنود روس كانوا يواجهون خطر الموت في الأسر من الأراضي التي يسيطر عليها النظام الحاكم في كييف"، بحسب تعبيرها.

ومنتصف شهر نوفمبر الجاري، قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن "روسيا وأوكرانيا عذبتا أسرى الحرب خلال الصراع المستمر منذ ما يقرب من تسعة أشهر"، مستشهدا بأمثلة منها "استخدام الصعق الكهربائي والعري القسري".