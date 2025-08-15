بينهم 3 وزراء.. من هم مرافقو ترامب إلى قمة ألاسكا؟

نشرت وكالة "رويترز"، الجمعة، قائمة بأسماء الوفد الأمريكي المرافق للرئيس دونالد ترامب إلى اجتماع القمة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين والوفد المرافق له في ألاسكا اليوم.

ويضم الوفد الأمريكي المشارك في قمة آلاسكا كلًّا من وزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير التجارة هوارد لوتنيك، بالإضافة إلى سكوت بيسينت وزير الخزانة، وكارولين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض، وستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي.

وأعلن الكرملين والبيت الأبيض أن الرئيسين بوتين وترامب سيلتقيان في آلاسكا اليوم الجمعة، الساعة العاشرة صباحا بتوقيت ألاسكا والعاشرة مساء بتوقيت موسكو، حيث سيجري الزعيمان محادثات ثنائية، قبل اجتماع موسع بحضور وفدي البلدين.

وسيشارك في المباحثات عن موسكو يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي، ووزير الخارجية سيرغي لافروف، ووزير الدفاع أندريه بيلوسوف، ووزير المالية أنطون سيلوانوف، والممثل الخاص للرئيس للتعاون الاستثماري والاقتصادي كيريل دميتريف.

وسيدلي بوتين وترامب بكلمتين مقتضبتين قبيل المباحثات وسيعقدان مؤتمرا صحفيا مشتركا، حيث ستكون الأزمة الأوكرانية والعلاقات الثنائية على رأس جدول الأعمال.