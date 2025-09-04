logo
روبيو: أمريكا أبلغت الدول الأخرى بأن الاعتراف بدولة فلسطينية سيزيد المشكلات

ماركو روبيوالمصدر: (أ ف ب)
04 سبتمبر 2025، 6:00 م

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الخميس، إن الولايات المتحدة أبلغت الدول الأخرى بأن الاعتراف بدولة فلسطينية سيتسبب بمزيد من المشكلات، بحسب "رويترز".

وأضاف روبيو من كيتو، حيث التقى بنظيره الإكوادوري، والرئيس دانيال نوبوا: "أخبرنا جميع هذه الدول، قلنا لها جميعاً، بأنها إذا اعترفت بدولة فلسطينية، فإن هذا كله مزيّف وليس حقيقياً، إذا فعلتم هذا، فستُحدثون مشكلات".

وتابع: "سيكون هناك رد فعل، وسيجعل من الصعب التوصل إلى وقف إطلاق النار، وقد يؤدي ذلك إلى هذا النوع من الإجراءات التي رأيتموها، أو على الأقل هذه المحاولات لهذه الإجراءات"، مضيفاً أنه لن يبدي رأيه في مناقشة إسرائيل لضم الضفة الغربية، لكن ذلك ليس نهائياً.

