تظاهرة حاشدة لعرب إسرائيل احتجاجًا على تفشي الجريمة

تظاهر أكثر من 1000 عربي، الجمعة، في شمال إسرائيل احتجاجًا على تفشي الجريمة، وتقاعس الشرطة الإسرائيلية بعد يوم من مقتل 5 أشخاص في إطلاق نار في مغسلة سيارات.

والقتلى الخمسة هم من يافة الناصرة، وقضوا بالرصاص، الخميس، في البلدة الواقعة إلى الغرب من مدينة الناصرة، في خضم أسوأ موجة إجرام منذ سنوات.

وسار المتظاهرون في يافة الناصرة، الجمعة، حاملين أعلامًا سوداء وأخرى بيضاء ملطخة باللون الأحمر، ولافتات كتب عليها: "من حقنا أن نعيش بأمان" و"خلص".

وأعلن المجلس المحلي الحداد والإضراب العام 3 أيام.

وشيع اثنان من القتلى، الجمعة، في كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك في البلدة.