بوتين: الغرب يشعر بالخيبة من هجوم أوكرانيا المضاد

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إن الرعاة الغربيين للنظام الأوكراني، يشعرون بخيبة أمل واضحة من نتائج "الهجوم المضاد" الذي تشنه القوات الأوكرانية ضد الجيش الروسي.

وأضاف بوتين، خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي، بأن "توريد الأسلحة الغربية للجيش الأوكراني والمرتزقة الأجانب، لن يحدث اختراقًا في جبهة الجيش الروسي الذي يتصرف باحترافية، وبأن الذخيرة الغربية في أوكرانيا تنفد وتحترق بساحات القتال، دون إحداث أي نتائج تذكر".