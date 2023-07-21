بوتين: الغرب يشعر بالخيبة من هجوم أوكرانيا المضاد
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إن الرعاة الغربيين للنظام الأوكراني، يشعرون بخيبة أمل واضحة من نتائج "الهجوم المضاد" الذي تشنه القوات الأوكرانية ضد الجيش الروسي.
وأضاف بوتين، خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي، بأن "توريد الأسلحة الغربية للجيش الأوكراني والمرتزقة الأجانب، لن يحدث اختراقًا في جبهة الجيش الروسي الذي يتصرف باحترافية، وبأن الذخيرة الغربية في أوكرانيا تنفد وتحترق بساحات القتال، دون إحداث أي نتائج تذكر".
ووصف الرئيس الروسي القائمين على النظام في كييف بـ"الخونة"، متهمًا إياهم بـ"الاستعداد لفتح البواباب للغرب وبيع أوكرانيا مرة أخرى".
وحذر من أن "محاولات الدول الغربية إشراك المزيد من البلدان في الصراع الدائر في أوكرانيا، ستكون بمثابة اللعبة الخطيرة للغاية، وسيترتب عليها الكثير من العواقب".
وبشأن تحالف موسكو مع روسيا البيضاء، قال الرئيس الروسي بأن "روسيا الاتحادية ستلجأ إلى كل الوسائل لحماية روسيا البيضاء من أي هجوم، فقد تكون لبولندا أطماع في الحصول على جزء من أراضي بيلاروسيا، وهذا لن يحدث".
وتابع: "القادة البولنديون على ما يبدو تحت مظلة حلف شمال الأطلسي (الناتو) يشكلون تحالفًا ما، ويتدخلون في الصراع لتمزيق القطعة السمينة (أوكرانيا).. تذكروا بأن استعادة بولندا لاستقلالها بعد الحرب العالمية الثانية كان بفضل الاتحاد السوفيتي".