وزير إيطالي: الانضمام لمبادرة الحزام والطريق الصينية كان قرارًا سيّئًا

قال وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو في مقابلة نشرت اليوم الأحد، إن بلاده اتخذت قرارًا "ارتجاليًّا وفظيعًا" عندما انضمت إلى مبادرة الحزام والطريق الصينية قبل أربع سنوات؛ لأنها لم تفعل شيئًا يُذكر لتعزيز الصادرات.

ووقعت إيطاليا للمشاركة في مبادرة الحزام والطريق في عهد حكومة سابقة لتصبح الدولة الغربية الكبرى الوحيدة التي تتخذ مثل هذه الخطوة.

وكروزيتو جزء من حكومة تدرس كيفية التحرر من هذا الاتفاق.

وتسعى مبادرة الحزام والطريق إلى إعادة بناء طريق الحرير القديم لربط الصين بآسيا وأوروبا ومناطق أبعد من خلال الإنفاق الضخم على البنية التحتية.

ويرى منتقدون للفكرة أنها أداة تستخدمها الصين لتوسيع نفوذها الجيوسياسي والاقتصادي.