إسرائيل تنهي إغلاق مستوطنة النبي يعقوب.. وبايدن يعرض على نتنياهو تقديم جميع وسائل الدعم

أنهت القوات الإسرائيلية إغلاق مستوطنة النبي يعقوب في القدس الشرقية فجر اليوم، بعد ساعات من الهجوم الدامي قرب معبد يهودي تسبب بمقتل 8 إسرائيليين وجرح آخرين.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن الهدوء عاد إلى المستوطنة، بعد ساعات عصيبة ودامية.

من جهته، قال البيت الأبيض في بيان، إن الرئيس جو بايدن قد أجرى اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحثا خلاله الهجوم الدامي.