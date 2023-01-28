إسرائيل تنهي إغلاق مستوطنة النبي يعقوب.. وبايدن يعرض على نتنياهو تقديم جميع وسائل الدعم
أنهت القوات الإسرائيلية إغلاق مستوطنة النبي يعقوب في القدس الشرقية فجر اليوم، بعد ساعات من الهجوم الدامي قرب معبد يهودي تسبب بمقتل 8 إسرائيليين وجرح آخرين.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن الهدوء عاد إلى المستوطنة، بعد ساعات عصيبة ودامية.
من جهته، قال البيت الأبيض في بيان، إن الرئيس جو بايدن قد أجرى اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحثا خلاله الهجوم الدامي.
وأضاف البيت الأبيض، أن بايدن عرض تقديم جميع وسائل الدعم المناسبة لحكومة وشعب إسرائيل خلال الأيام المقبلة.
و أدان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين يوم الجمعة الهجوم الذي نفذه مسلح فلسطيني.
وقال بلينكين الذي من المقرر أن يتوجه إلى المنطقة قريبا في بيان إن "الولايات المتحدة تدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي المروع".
وأضاف "نحن على اتصال وثيق مع شركائنا الإسرائيليين ونعيد التأكيد على التزامنا الراسخ بأمن إسرائيل".