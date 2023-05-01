تسمح للرئيس بالبقاء حتى 2040.. تأييد ساحق للتعديلات الدستورية في أوزبكستان

أيدت غالبية ساحقة من المقترعين الاستفتاء الدستوري في أوزبكستان الذي سيتيح خصوصًا لشوكت ميرزيوييف البقاء على رأس هذه الجمهورية السوفيتية السابقة، وفق ما أظهرت نتائج أولية نشرتها اللجنة الانتخابية الإثنين.

وأوضحت اللجنة أن 90.21% من المقترعين أيدوا التعديلات، في حين بلغت نسبة الاقتراع 84.54%.

وكانت هذه النتيجة متوقعة إلى حد كبير في أكبر دول آسيا الوسطى من حيث عدد السكان، والتي شهدت العام الماضي قمع تظاهرات بشكل دموي رغم ما يبديه الرئيس من رغبة في الانفتاح.

وترى السلطات أن تعديل ثلثي الدستور سيتيح إرساء الديمقراطية وتحسين مستوى معيشة 35 مليون نسمة في أوزبكستان يعيشون منذ فترة طويلة في ظل نظام قمعي، لكن الرئيس ميرزيوييف سيكون المستفيد الأكبر.

وبين أبرز الإجراءات، الانتقال من ولاية مدتها خمس سنوات إلى سبع سنوات وعدم احتساب ولايتين رئاسيتين؛ ما سيتيح نظريًّا للرئيس الحالي البالغ 65 عامًا البقاء في السلطة حتى عام 2040.