أوكرانيا ترفض أي سلام يسمح لروسيا الاحتفاظ بأراض استولت عليها

كرر مسؤول أوكراني كبير، اليوم الخميس، رفض كييف لأي اتفاق سلام مع موسكو من شأنه أن يسمح لروسيا بالإبقاء على الأراضي الأوكرانية التي تحتلها القوات الروسية.

وقال الكرملين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ نظيره التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق اليوم الخميس، بأن موسكو منفتحة على الحوار بشأن أوكرانيا، لكن كييف سيتعين عليها قبول خسارة الأراضي التي تطالب بها روسيا.

وكتب مستشار الرئاسة الأوكراني ميخايلو بودولياك على تويتر: "لماذا من المستحيل عقد اتفاق مع الاتحاد الروسي؟" .

وأضاف: "الاتحاد الروسي (بوتين) يعرض على أوكرانيا والعالم تحت كلمة محادثات الاعتراف بحقها في الاستيلاء على الأراضي الأجنبية.. هذا غير مقبول تماما".