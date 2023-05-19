أوكرانيا: رئيس المحكمة العليا سيبقى رهن الحبس الاحتياطي حتى 17 يوليو

وتبذل كييف جهودا مضاعفة لمكافحة الفساد رغم الغزو الروسي، إذ إن هذا من الشروط الجوهرية للانضمام لعضوية الاتحاد الأوروبي.

وذكر مكتب المدعي عبر قناته على تطبيق تيليغرام، أن الرئيس السابق للمحكمة العليا، دون أن يذكر اسمه، لديه خيار آخر وهو دفع كفالة قيمتها 107 ملايين هريفنيا (2.9 مليون دولار).

وكان فسيفولود كنيازيف يرأس المحكمة حتى هذا الأسبوع.

وأضاف المكتب، أن المحكمة العليا لمكافحة الفساد، قضت بضرورة احتجاز المشتبه به وفرضت "الإجراء التحفظي" الخاص بالحبس الاحتياطي مع خيار الإفراج بكفالة.