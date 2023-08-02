ناقشا اتفاق الحبوب.. بوتين يتفق مع أردوغان على زيارة تركيا

من جانبه، أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره التركي بأن موسكو مستعدة للعودة لاتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود بمجرد وفاء الغرب بالتزاماته فيما يتعلق بصادرات روسيا من الحبوب، وفق بيان للكرملين.

وقال مكتب الرئيس التركي في بيان، إن أردوغان "شدَّد على أهمية الامتناع عن الخطوات التي من شأنها تصعيد التوتر خلال الحرب الروسية الأوكرانية".