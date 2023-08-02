ناقشا اتفاق الحبوب.. بوتين يتفق مع أردوغان على زيارة تركيا
اتفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي أجراه اليوم الأربعاء، مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، على زيارة تركيا، وفق ما ذكرت وكالة "الأناضول" التركية.
وبحسب الوكالة، أكد أردوغان لبوتين أن تركيا ستواصل بذل جهود دبلوماسية مكثفة من أجل إحياء مبادرة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، والتي وصفها بأنها "جسر سلام".
من جانبه، أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره التركي بأن موسكو مستعدة للعودة لاتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود بمجرد وفاء الغرب بالتزاماته فيما يتعلق بصادرات روسيا من الحبوب، وفق بيان للكرملين.
وقال مكتب الرئيس التركي في بيان، إن أردوغان "شدَّد على أهمية الامتناع عن الخطوات التي من شأنها تصعيد التوتر خلال الحرب الروسية الأوكرانية".