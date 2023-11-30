الجابر يدعو إلى "نهج جدي دون تأخير" للتعامل مع تحديات المناخ

دعا وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي سلطان أحمد الجابر دول العالم إلى تطبيق "نهج جدي دون تأخير" في التعامل مع تحديات المناخ.

وقال الجابر، الرئيس المعيّن لقمة (كوب28) المنعقدة في الإمارات، في كلمة بالقمة اليوم الخميس، "إذا أردنا تسريع التقدم في العمل المناخي، سيكون علينا التحلي برؤيةٍ إيجابية، والثقة بقدرتنا على الإنجاز، لإصدار قرار يتضمن استجابة فعّالة وعالية الطموح لنتائج الحصيلة العالمية".

وأضاف "علينا أن نحوّل مُخرجات المفاوضات إلى نتائج واقعية ملموسة".