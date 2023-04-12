ترودو: الهجوم الإلكتروني الروسي ضد كندا لن يغير دعمنا لأوكرانيا

وأضاف رئيس الوزراء الكندي في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأوكراني دنيس شميهال، أن "مهاجمة قراصنة معلوماتية روس لبلدان تعبر عن دعمها الثابت لأوكرانيا، أو تستقبل وفودا أو قادة أوكرانيين، ليست أمرا نادرا"، معتبرا أن "التوقيت ليس مفاجئًا".

من جانبها، قالت روبين هوكو، المتحدثة باسم "مركز أمن الاتصالات"، إنه "ليس من غير المألوف رؤية هجمات حجب الخدمة (دي دوس) ضد الدول التي تستقبل مسؤولين من الحكومة الأوكرانية في زيارات".

وأضافت المتحدثة باسم السلطة الكندية للمراقبة الإلكترونية، أن "هذه الحوادث تلفت الانتباه لكن تأثيرها ضئيل جدا على الأنظمة المعنية".