غالانت يشكر الحكومة الأمريكية على "دعمها" إجراءات الجيش الإسرائيلي في جنين

وجه وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الجمعة، شكره للحكومة الأمريكية على "دعمها إجراءات الجيش الإسرائيلي في جنين".

جاء ذلك في اتصال أجراه غالانت مع نظيره الأمريكي لويد أوستن، أطلَعه خلاله على مجريات العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة في مدينة جنين في الضفة الغربية.

ووجه الوزير الإسرائيلي الشكر لنظيره الأمريكي وحكومة واشنطن، على الدعم الذي قدموه لأنشطة القوات الإسرائيلية في جنين "لمواصلة مكافحة الإرهاب حيثما وكلما لزم الأمر".

وبحسب القناة 14 العبرية، أكد "غالانت" أهمية العملية في جنين لمنع هجمات العنف ضد الإسرائيليين وقوات الأمن، مشيرًا إلى أن "جنود الجيش الإسرائيلي تصرفوا بطريقة دقيقة لتدمير البنية التحتية للإرهاب: مخابئ شقق ومستودعات ومختبرات متفجرات" على حد تعبيره.