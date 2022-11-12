بايدن يصل كمبوديا لحضور قمة "آسيان"

وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى بنوم بنه السبت لحضور قمة آسيان الإقليمية قبل اجتماع مجموعة العشرين الأسبوع المقبل في إندونيسيا.

وأثناء مشاركته في قمة آسيان، من المقرر أن يعقد بايدن اجتماعات منفصلة أيضا مع قادة كمبوديا واليابان وكوريا الجنوبية. وتأتي زيارة بايدن لآسيا بعد محطة قصيرة له في مصر حيث شارك في مؤتمر المناخ كوب 27.

ومن المنتظر أن يشارك بايدن الإثنين في قمة العشرين، حيث يعتزم لقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ، وإثارة قضية كوريا الشمالية.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان للصحفيين على متن طائرة الرئاسة، أثناء توجه بايدن إلى كمبوديا، إن بايدن سيبلغ شي أنه إذا استمرت كوريا الشمالية في مسارها الحالي فإن ذلك سيؤدي إلى تعزيز الولايات المتحدة لوجودها العسكري في المنطقة.

وأضاف أن بايدن سيُبلغ شي خلال اجتماع الاثنين، بأن الصين "لديها مصلحة في تأدية دور بنّاء في كبح أسوأ ميول كوريا الشمالية". كما سيُخبر بايدن شي بأنه إذا استمر تعزيز كوريا الشمالية للصواريخ "فإن ذلك سيعني ببساطة مزيدا من الحضور العسكري والأمني الأمريكي المعزز في المنطقة".