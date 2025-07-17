بتهمة إهانة موظف حكومي.. تركيا تقاضي زعيم أكبر أحزاب المعارضة

باشرت النيابة العامة في مدينة إسطنبول التركية، التحقيق مع زعيم حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، بتهمة إهانة موظف حكومي، وفق شبكة "آر تي".

وجاء هذا الإجراء بعد أيام من إدانة رئيس بلدية إسطنبول المعتقل، أكرم إمام أوغلو، وحُكم عليه بالسجن لمدة عام و8 أشهر، بتهمة "إهانة موظف حكومي علنًا".

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وقالت الشبكة، إن "النيابة العامة في إسطنبول بدأت تحقيقاً ضد رئيس حزب الشعب الجمهوري، بتهمة الإهانة العلنية لموظف حكومي أثناء أداء مهامه، والتهديد، بسبب تصريحاته الموجَّهة إلى النائب العام كاهيت جيهان ساري، خلال مؤتمر صحفي في منطقة سيلفري من الشهر الجاري".

وكانت السلطات التركية قد أصدرت مذكرة اعتقال بحق أوزغور تشيليك، رئيس فرع حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول، وفتحت تحقيقاً في "مزاعم تزوير" في انتخابات حزب الشعب الجمهوري في ولاية إسطنبول.

ويأتي هذا التحقيق في إطار تصاعد التوتر بين حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان والمعارضة التركية، وسط اتهامات متبادلة بشأن تقييد الحريات وتسييس القضاء.