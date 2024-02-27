روسيا: الضربات الأمريكية في الشرق الأوسط تهديد للأمن الدولي

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن الهجمات الأمريكية على أهداف في اليمن والعراق وسوريا تشكل تهديدا مباشرا للسلم والأمن الدوليين.

وقال نيبينزيا، في اجتماع مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، "ليس لدينا أدنى شك في أن الهجمات الأمريكية المستمرة الأخيرة على أهداف في العراق واليمن، مهما حاولت واشنطن تبريرها، تشكل تهديدا مباشرا للسلم والأمن الدوليين، وتقوض النظام العالمي القائم على سيادة القانون الدولي، والدور المركزي للأمم المتحدة".