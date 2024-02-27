روسيا: الضربات الأمريكية في الشرق الأوسط تهديد للأمن الدولي
أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن الهجمات الأمريكية على أهداف في اليمن والعراق وسوريا تشكل تهديدا مباشرا للسلم والأمن الدوليين.
وقال نيبينزيا، في اجتماع مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، "ليس لدينا أدنى شك في أن الهجمات الأمريكية المستمرة الأخيرة على أهداف في العراق واليمن، مهما حاولت واشنطن تبريرها، تشكل تهديدا مباشرا للسلم والأمن الدوليين، وتقوض النظام العالمي القائم على سيادة القانون الدولي، والدور المركزي للأمم المتحدة".
وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أنه في الشهر الماضي وحده هاجمت الطائرات الإسرائيلية بشكل متكرر المطارات الدولية في دمشق وحلب، التي تعد بمثابة البوابات الرئيسية لمساعدات الأمم المتحدة إلى سوريا، وقصفت مناطق دير الزور والبوكمال ومرتفعات الجولان.
وأكد نيبينزيا أن "أهداف الضربات الجوية الأمريكية بشكل عام كانت مواقع القوات المسلحة السورية في شرق البلاد، حيث يواصل الجيش السوري قتاله العنيد ضد مقاتلي داعش الذين لا يموتون، والذين توفر لهم واشنطن بالفعل الوصاية والرعاية، خلافًا لتصريحاتها".
وأضاف: "من جانبنا، ندين بشدة الغارات المستمرة على أراضي الجمهورية العربية السورية، ونعتبرها انتهاكا صارخا لسيادة هذه الدولة، والأعراف الأساسية للقانون الدولي".