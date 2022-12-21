طائرة مجهزة بأنظمة دفاعية.. كواليس رحلة زيلينسكي إلى واشنطن

كشفت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، تفاصيل رحلة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، الأولى منذ الحرب الروسية على بلاده، والتي قادته لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية.

ونشرت الصحيفة بعض التفاصيل حول رحلة زيلينسكي، التي وصفتها "بالسرية" في ظل مخاوف من إمكانية استهداف طائرته من قبل الجيش الروسي، مشيرة إلى أن المسؤولين الأمريكيين رأوا بأن الزيارة المفاجئة لرئيس أوكرانيا إلى واشنطن تنطوي على مخاطر كبيرة، حيث تعمل روسيا في المجال الجوي الأوكراني.

وقالت الصحيفة العبرية، إن "التقديرات تفيد بأن زيلينسكي، أقلع على متن طائرة عسكرية أمريكية من بولندا، ثم تابعت الطائرة رحلتها من هناك للولايات المتحدة".