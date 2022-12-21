طائرة مجهزة بأنظمة دفاعية.. كواليس رحلة زيلينسكي إلى واشنطن
كشفت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، تفاصيل رحلة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، الأولى منذ الحرب الروسية على بلاده، والتي قادته لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية.
ونشرت الصحيفة بعض التفاصيل حول رحلة زيلينسكي، التي وصفتها "بالسرية" في ظل مخاوف من إمكانية استهداف طائرته من قبل الجيش الروسي، مشيرة إلى أن المسؤولين الأمريكيين رأوا بأن الزيارة المفاجئة لرئيس أوكرانيا إلى واشنطن تنطوي على مخاطر كبيرة، حيث تعمل روسيا في المجال الجوي الأوكراني.
وقالت الصحيفة العبرية، إن "التقديرات تفيد بأن زيلينسكي، أقلع على متن طائرة عسكرية أمريكية من بولندا، ثم تابعت الطائرة رحلتها من هناك للولايات المتحدة".
وأكدت أنه "تم تأكيد الزيارة هذا الأسبوع فقط، وتلقى أعضاء الكونغرس الأمريكي بعدها دعوة غامضة إلى اجتماع خاص".
وتعد هذه الرحلة الأولى لزيلينسكي خارج أوكرانيا منذ الغزو الروسي في 24 فبراير/شباط الماضي، فيما لا تزال الكثير من التفاصيل اللوجستية المتعلقة بالزيارة "سرية"؛ بسبب الحساسية الأمنية الكبيرة فيها.
وأضافت الصحيفة "سيلتقي زيلينسكي، في ساعات المساء مع بايدن في البيت الأبيض، بعد مناقشة ستستمر عدة ساعات سيذهبان إلى مؤتمر صحفي مشترك".
وبينت "يديعوت أحرنوت"، أنه وعلى الرغم من أن زيلينسكي والبيت الأبيض أكدا أن الرئيس الأوكراني في طريقه إلى واشنطن، لكن امتنع الجانبان عن قول كيف يفعل ذلك، كما رفض المسؤولون الأمريكيون الإجابة على سؤال عما إذا كان زيلينسكي قد طار إلى الولايات المتحدة على متن طائرة عسكرية أمريكية، من أجل منع روسيا من ضربه.
وأشارت إلى أن المجال الجوي الأوكراني ليس آمنًا للرحلات الجوية بسبب حملة القصف الروسي المكثفة، والقادة الأجانب الذين حضروا في الأشهر الأخيرة لزيارات تضامنية إلى كييف، فعلوا ذلك عبر رحلات القطار الطويلة من بولندا.
ولفتت الصحيفة إلى أنه تم صباح اليوم على مواقع المطارات، ظهور طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية قادمة من مدينة رزيسزو في بولندا، بالقرب من حدود أوكرانيا، في طريقها إلى الولايات المتحدة.
ووفقاً للتقديرات العبرية، هذه هي الطائرة التي تقل زيلينسكي، وهي من نوع "بوينج 737" ذات تكوين خاص ومجهزة بأنظمة دفاعية وأنظمة اتصالات متقدمة وخزانات وقود كبيرة، مما يسمح له بالقيام برحلات عبر المحيطات دون الحاجة إلى التوقف للتزود بالوقود.