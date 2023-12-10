أكثر ملاءمة من بايدن وترامب.. هايلي تجذب مجتمع الأعمال الأمريكي

وفي مطلع ديسمبر/كانون الأول، جمعت "هايلي" خلال حفل لجمع التبرّعات أقيم في شقة فاخرة في نيويورك أكثر من 500 ألف دولار من التعهدات من أعضاء نخبة رجال الأعمال في المدينة.

ويقول الأستاذ في العلوم السياسية في جامعة روتشستر ديفيد بريمو: "أعتقد أنّ الكثير من المانحين، بمن فيهم رواد أعمال، كانوا في البداية يجلسون على الهامش في انتظار رؤية ما ستؤول إليه الأمور ومن سيبقى صامدًا" بعد أشهر من بدء الحملات الانتخابية.

وفي نهاية أكتوبر/ تشرين الأول، كانت نسبة التأييد في استطلاعات الرأي لـ"هايلي" في آيوا تصل إلى أقلّ من 10%، في حين أنّها تصل اليوم إلى 18%، أي ما يوازي تقريبًا نسبة التأييد لحاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس 19% في هذه الولاية التي ستدشّن التصويت في الانتخابات التمهيدية، في 15 يناير/كانون الثاني.

ويرى بريمو أنّ هايلي كانت "مثيرة للإعجاب في المناظرات"، مشيرًا إلى أنّ "قادة الأعمال يشعرون بالقلق إزاء احتمال عدم الاستقرار الذي قد ينجم عن ولاية جديدة لترامب".

ويقول الأستاذ في جامعة ديلاوير دانيال كيندرمان: "يبدو أنّها ستلتزم بالحدود أكثر بكثير من غيرها".

ويضيف: "أعتقد أنّه أمر يقدّره قادة الأعمال بشكل عام، فهم لا يحبّون عندما يسود الجنون".

"سياسية كفوءة"

وتدعو هايلي إلى خفض الضرائب، والعودة التدريجية إلى الميزانيات المتوازنة، ورفع الحدّ الأدنى لسنّ التقاعد.

ويقول مدير دراسات السياسة الاقتصادية في معهد "أميريكان إنتربرايز" مايكل ستراين، إنّ هايلي "ملتزمة بالانضباط المالي، وضبط الأوضاع المالية، وهي قلقة بشأن الدين الوطني"، مضيفًا: "هذه وجهة نظر سياسية تقليدية للحزب الجمهوري".

ويضيف: "لديها خبرة كحاكمة ولاية، ويُنظر إليها بشكل عام على أنّها صديقة للأعمال".

ويوضح: "إنّها تعرف كيفية التعامل مع قادة الأعمال".

وترامب أيضًا يريد خفض الضرائب خاصة الضرائب على الشركات، لكنّه قلّما يتطرّق إلى العجز والدَّين العام. ويُشكّل تعهده لتمديد وزيادة التعريفات الجمركية مصدر قلق كبير في الدوائر الاقتصادية.

ويقول الأستاذ في إدارة الأعمال في جامعة "ييل" جيفري سونينفلد إنّ هايلي "ليست انعزالية أو معادية للهجرة أو مناصرة للتجارة الحرة" حتى لو كانت تفضّل اتخاذ مواقف أكثر حزمًا ضدّ الصين.

وبدأت "هايلي" بكسب تأييد بعض الديمقراطيين مثل المستثمر ريد هوفمان الذي شارك في تأسيس منصة "لينكد إن".