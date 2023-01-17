ما خيارات هرتسوغ لمنع أزمة دستورية في إسرائيل؟‎‎

خيارات ضئيلة

وقال تقرير لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن "هرتسوغ يمتلك خيارات ضئيلة لمنع دخول إسرائيل في أزمة دستورية بسبب خطة ليفين"، مشيرا إلى أنه عقد سلسلة اجتماعات مع الجهات المعنية بالقضية لبحث إمكانية التوصل إلى حل وسط.

وأوضح التقرير، أن "هرتسوغ عقد سلسلة من اللقاءات مع نتنياهو ووزير العدل ورئيسة المحكمة الدستورية استر حيوت، وسيلتقي أيضا زعيم المعارضة يائير لابيد، لافتا إلى أن الإسرائيليين يأملون أن تنجح محاولات هرتسوغ.

وأشار التقرير، إلى أن "هرتسوغ تلقى مقترحات بالامتناع عن التوقيع على أي قوانين خاصة بخطة ليفين التي سيتم تمريرها بالكنيست خلال الفترة المقبلة"، مستدركاً: "لكن توقيعه على القوانين مجرد إجراء تقني، كما أنه لا يمتلك أي سلطة لمنع تمريرها".