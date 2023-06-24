قصف ليلي روسي يستهدف عدة مدن أوكرانية

بالتزامن مع اشتداد الصراع والأزمة بين الجيش الروسي ومجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة، أطلقت روسيا وابلًا جديدًا من الصواريخ على أوكرانيا ليل السبت، ما أدّى إلى وقوع إصابات وأضرار، وفق السلطات الأوكرانيّة.

في دنيبرو (وسط البلاد)، "دُمّر عدد من المنازل بالكامل. ثمّة حفرة ضخمة بعد الانفجار. وهناك ضحايا"، حسب ما قال رئيس البلديّة بوريس فيلاتوف عبر تلغرام.

وفي كييف، أكّد رئيس الإدارة العسكريّة للعاصمة سيرغي بوبكو أنّ الدفاع الجوّي دمّر "أكثر من عشرين صاروخًا في المجال الجوّي حول كييف".

وقد تساقطت أنقاض في أعقاب ذلك متسبّبةً بدمار وباشتعال حريق في مبنى مكوّن من 24 طبقة. وبحسب المصدر ذاته، أصيب شخصان على الأقلّ بجروح.

في خاركيف، دُمّر أنبوب غاز وتسبّب في اندلاع حريق، من دون تسجيل إصابات، بحسب حاكم المنطقة أوليغ سينييغوبوف.

من جهته، تحدّث سلاح الجوّ الأوكراني عن تحليق صواريخ خصوصا باتّجاه مناطق سومي (شمالا) وبولتافا ودنيبرو (وسط البلاد). ودعا سكّان منطقتَي ميكولاييف وخيرسون إلى ملازمة الملاجئ.