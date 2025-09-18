نتنياهو: نسيطر على نحو 80% من قطاع غزة وحماس لا تزال في أكبر معاقلها مدينة غزة

ترامب يعرب عن "خيبة أمل" من بوتين.. وستارمر يطالب بتكثيف الضغوط
دونالد ترامب وكير ستارمر في المؤتمر الصحفيالمصدر: أ ف ب
أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، عن خيبة أمل كبرى من نظيره الروسي فلاديمير بوتين لعدم تجاوبه مع مساعيه لوقف الحرب في أوكرانيا، في وقت طالب فيه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بتكثيف الضغط عليه.

وقال ترامب، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر: أعتقد بأن الحرب في أوكرانيا ستكون "أسهل" نزاع يوضع حد له "بسبب علاقتي بالرئيس بوتين، لكنه خذلني. لقد خذلني حقا".

واعتبر ستارمر أنه ينبغي "تكثيف الضغط" على الرئيس الروسي ليوقف الحرب في أوكرانيا.

وقال: "علينا ممارسة ضغط إضافي على بوتين (...) علينا تكثيف هذا الضغط"، معتبرا أنّ سلوك الرئيس الروسي ليس سلوك "شخص يريد السلام".

