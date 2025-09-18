ترامب يعرب عن "خيبة أمل" من بوتين.. وستارمر يطالب بتكثيف الضغوط

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، عن خيبة أمل كبرى من نظيره الروسي فلاديمير بوتين لعدم تجاوبه مع مساعيه لوقف الحرب في أوكرانيا، في وقت طالب فيه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بتكثيف الضغط عليه.

وقال ترامب، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر: أعتقد بأن الحرب في أوكرانيا ستكون "أسهل" نزاع يوضع حد له "بسبب علاقتي بالرئيس بوتين، لكنه خذلني. لقد خذلني حقا".

أخبار ذات علاقة ترامب: الكراهية بين بوتين وزيلينسكي لا يمكن تصورها

واعتبر ستارمر أنه ينبغي "تكثيف الضغط" على الرئيس الروسي ليوقف الحرب في أوكرانيا.

وقال: "علينا ممارسة ضغط إضافي على بوتين (...) علينا تكثيف هذا الضغط"، معتبرا أنّ سلوك الرئيس الروسي ليس سلوك "شخص يريد السلام".