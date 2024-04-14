ما أهمية قاعدة "نيفاتيم" الإسرائيلية التي ضربتها إيران؟ (فيديو)

أكد الجيش الإسرائيلي، الأحد، إصابة قاعدة عسكرية جنوب إسرائيل، خلال الهجوم الإيراني المكثف بعشرات الصواريخ والصواريخ الباليستية، مشيراً إلى أن الأضرار التي لحقت بها طفيفة، ما يثير تساؤلات حول أهمية هذه القاعدة الاستراتيجية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، في مؤتمر صحفي، إن "إيران أطلقت عشرات الصواريخ من أراضيها على إسرائيل، وإن أنظمة الدفاع الإسرائيلية اعترضت الغالبية العظمى منها خارج حدود إسرائيل، ولحقت أضرار طفيفة لحقت بالبنية التحتية بقاعدة للجيش في الجنوب".

ولكن لم يشر الجيش الإسرائيلي إلى اسم القاعدة العسكرية التي أصيبت، إلا أن وكالة الأنباء الإيرانية قالت إن القاعدة التي استهدفها الحرس الثوري الإيراني هي قاعدة "نيفاتيم" الجوية في صحراء النقب، قرب مدينة بئر السبع.

ووثقت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي سقوط عدد من الصواريخ على القاعدة العسكرية ومحيطها.