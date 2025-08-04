بدء محادثات بين كمبوديا وتايلاند وسط وقف إطلاق نار هش

بدأت محادثات تمهيدية بين مسؤولي الدفاع في تايلاند وكمبوديا، اليوم الاثنين، في ماليزيا قبيل عقد اجتماع وزاري مهم يوم الخميس، في ظل استمرار هدنة هشة بعد أسبوع من اتفاق الجانبين على وقف إطلاق النار.

وبحسب وكالة "رويترز"، جرى التوصل إلى وقف إطلاق النار، الذي جاء بعد اشتباكات حدودية بين كمبوديا وتايلاند استمرت خمسة أيام، خلال اجتماع عقد في ماليزيا بمشاركة الولايات المتحدة والصين يوم الاثنين الماضي.

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وشهدت أسوأ معركة بين الجارتين في جنوب شرق آسيا منذ أكثر من 10 أعوام تبادلًا لنيران المدفعية وغارات لطائرات مقاتلة، مما أسفر عن مقتل 43 شخصا على الأقل ونزوح أكثر من 300 ألف شخص على جانبي الحدود.

وقالت السلطات في الدولتين إنه من المقرر أن يعقد وزيرا دفاع البلدين اجتماعا للجنة الحدود العامة لبحث كيفية الحفاظ على وقف إطلاق النار.

وسيحضر الاجتماع الذي سيعقد يوم الخميس، ممثلون عن الولايات المتحدة والصين وماليزيا.

ولا تزال حالة انعدام الثقة بين الجارتين قائمة على الرغم من المحادثات الجارية، إذ وجهت وزارة دفاع كمبوديا اتهامات لتايلاند في بيان بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار من خلال استخدام حفارات ووضع أسلاك شائكة في منطقة حدودية متنازع عليها.