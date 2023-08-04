برلين تدعو إلى مواصلة جهود الوساطة مع انقلابيي النيجر

دعت وزارة الخارجية الألمانية، الجمعة، إلى مواصلة "جهود الوساطة" مع المجلس العسكري في النيجر، بعد فشل وفد من غرب أفريقيا في تأمين عودة الحكومة المنتخبة إلى السلطة في البلاد.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية في برلين في إفادة صحافية: "من المهم أن نُعطي مساحة لجهود الوساطة"، مضيفاً: "نأمل في أن تؤدي إلى نهاية ناجحة... حلّ سياسي".